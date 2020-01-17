«Нормально чувствую»: Жванецкий прокомментировал слухи о страшном недуге

На днях, Михаил Жванецкий был госпитализирован в больницу Управления делами президента. Подробности лечения не уточнялись, однако, по слухам, знаменитому сатирику предрекали онкологическое заболевание. Недавно артист и его супруга опровергли домыслы журналистов о том, что комедиант страдает от неизлечимой болезни, пишет ТАСС.

Жена Жванецкого Наталья рассказала, что слухи о недуге всего лишь журналистский вымысел — сейчас ее муж проходит профилактическое запланированное лечение.

«У нас все хорошо, просто Михаил Михайлович лежит на профилактике запланированной, а сейчас мы сидим в ресторане, могу передать ему трубку», — сказала супруга.

По словам самого писателя, он проводит время с семьей и чувствует себя хорошо.

«Нормально чувствую, для моего возраста нормально», — добавил Михаил.

По информации MK.RU, сатирик узнал о страшном диагнозе накануне Нового года и был в срочном порядке госпитализирован — в больнице ему были назначены стандартные процедуры. Самочувствие звезды оценивалось специалистами как средней тяжести.

Ранее 5-tv писал, что в Москве допросили двух студентов МГИМО, подозреваемых в избиении сына Жванецкого.