В Москве допросили двух студентов МГИМО, подозреваемых в избиении сына Жванецкого

В Москве правоохранители допросили двух студентов МГИМО, подозреваемых в избиении сына Михаила Жванецкого и его товарища. Молодые люди оказались гражданами Казахстана. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Нападение на 24-летнего Дмитрия Жванецкого и его друга произошло утром восьмого января возле столичного ресторана «Цыцыла». Конфликт перерос в драку, после чего нападавшие ограбили наследника сатирика и его товарища — ущерб пострадавшие оценили в 13 тысяч рублей.

Спустя сутки молодых людей, похожих на обидчиков сына знаменитости, задержали. Они оказались приезжими из Казахстана. По итогам допроса одного из студентов отпустили, оставив в статусе свидетеля.

Наследника писателя-сатирика Михаила Жванецкого избили возле одного из ресторанов Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, 24-летний Дмитрий Жванецкий после происшествия обратился за медицинской помощью. У молодого человека диагностирована открытая рана губы и полости рта.

Ранее 5-tv.ru публиковал новое видео нападения на сына Жванецкого.