В Корее превратили чемпионат по тхэквондо в Mortal Kombat

Корейский чемпионат по тхэквондо превратили в Mortal Kombat. Азиатские ученые придумали, как сделать спортивные бои зрелищнее. Как оказалось, для этого не обязательно устраивать жестокие поединки.

На опубликованном в сети ролике видно, что на участников турнира надели специальные костюмы. Встроенные в них датчики фиксируют количество и силу ударов.

Эти данные моментально переводятся в шкалу «здоровья» бойца. Она оформлена в стиле известной во всем мире видеоигры. Бой кончается, когда изображенное на шкале «здоровье» иссякает. Так у зрителя создается эффект, будто он находится внутри аркады в жанре файтинг.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские самбисты завоевали 20 золотых медалей на чемпионате мира.