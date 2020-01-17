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В Корее превратили чемпионат по тхэквондо в Mortal Kombat

, 18:13 | Валентин Черников 21

На азиатских спортсменов надели датчики с фиксацией силы удара. Их «здоровье» отражалось на игровом табло, как в известной игре.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Torsten Becker, YouTube @태권도신문TKDNEWS

Корейский чемпионат по тхэквондо превратили в Mortal Kombat. Азиатские ученые придумали, как сделать спортивные бои зрелищнее. Как оказалось, для этого не обязательно устраивать жестокие поединки.

На опубликованном в сети ролике видно, что на участников турнира надели специальные костюмы. Встроенные в них датчики фиксируют количество и силу ударов.

Эти данные моментально переводятся в шкалу «здоровья» бойца. Она оформлена в стиле известной во всем мире видеоигры. Бой кончается, когда изображенное на шкале «здоровье» иссякает. Так у зрителя создается эффект, будто он находится внутри аркады в жанре файтинг.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские самбисты завоевали 20 золотых медалей на чемпионате мира.

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