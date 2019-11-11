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Российские самбисты завоевали 20 золотых медалей на чемпионате мира

, 7:22 Эфирная новость 30

Турнир проходил в Южной Корее.

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Фото, видео: sambo.sport, 5-tv.ru

20 золотых, одна серебряная и четыре бронзовых медали — такой внушительный урожай наград собрали российские самбисты на чемпионате мира в Южной Корее. Это позволило им занять первое место в командном зачете.

Отлично выступили не только мужчины, но и представительницы «слабого», в кавычках, пола. В первый же день состязаний россиянка Елена Бондарева открыла золотой счет нашей сборной. К концу дня наград высшей пробы было уже семь. На второй день еще семеро спортсменов поднялись на высшую ступеньку пьедестала.

Заключительный день соревнований принес шесть золотых медалей. Для сравнения добавим, что сборная Монголии, занявшая второе место в чемпионате, увезла домой лишь две золотых награды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции на Кубке Карьяла.

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