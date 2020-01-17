Презентация XVII Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» прошла в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. В мероприятии приняли участие победитель проекта 2019 года Евгений Денисенко, а также председатель профсоюза обучающихся СПбПУ Константин Ложкин.

Как рассказал 5-tv.ru Денисенко, этот проект является стартовой площадкой для молодых людей в плане социального лифта, а также прекрасной возможностью найти единомышленников на территории всей страны. Он подчеркнул, что дошедшим до финала и представившим свои проекты по улучшению жизни в конкретном регионе после конкурса со стороны организаторов оказывается всесторонняя помощь.

Основные этапы XVII сезона конкурса:

2 декабря 2019 года — 24 февраля 2020 года — прием заявок на участие в конкурсе;

25 февраля — 1 апреля 2020 года — заочная экспертиза проектов и определение участников очного этапа;

1 апреля — 6 июня 2020 года — очный тур для участников старше 18 лет;

июнь 2020 года — награждение авторов лучших проектов (победителей) на площадке Петербургского международного экономического форума.

«Моя страна — моя Россия» — всероссийский конкурс для молодых людей, неравнодушных к жизни родного города, села или поселка и готовых предложить идеи и проекты для развития своего региона.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 23 проекта различной направленности: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес» и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в финал «Лидеров России» прошли 30 управленцев из семи регионов Дальнего Востока.