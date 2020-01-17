В финал «Лидеров России» прошли 30 управленцев из семи регионов Дальнего Востока

В финал конкурса «Лидеры России — 2020» прошли 30 управленцев из семи регионов Дальнего Востока. Об этом рассказал руководитель проекта, гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«30 человек из семи регионов отобраны в финал, их ждут новые испытания, новые встречи, возможность побороться за наставника», — цитирует руководителя конкурса «Интерфакс».

Алексей Комиссаров подчеркнул, что наибольшее количество победителей поедут на финал конкурса в Сочи из Приморского края — восемь человек. Хабаровский край и Амурскую область представят по шесть человек от каждого региона. Из Сахалинской области прибудут пять человек. Трое будут отстаивать честь Республики Саха (Якутия). Еще по одному управленцу будет из Камчатского края и Магаданской области.

В финале участники должны будут продемонстрировать свои знания в области экономики, здравоохранения, социальной сфере. Лидерам необходимо будет разработать уникальный кейс и показать, насколько хорошо они умеют работать в команде и с аудиторией.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект АНО «Россия — страна возможностей», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным для создания в государстве эффективных социальных лифтов. За два предыдущих года два участника конкурса стали губернаторами, пятеро — заместителями федеральных министров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что полуфинал конкурса «Лидеры России — 2020» стартовал во Владивостоке.