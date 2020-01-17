  1. Пятый канал
  4. В финал «Лидеров России» прошли 30 управленцев из семи регионов Дальнего Востока

В финал «Лидеров России» прошли 30 управленцев из семи регионов Дальнего Востока

, 5:04 | Ниса Мурзанаева Видео 23

За годы существования конкурса два его участника стали губернаторами, пятеро — заместителями федеральных министров.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @leaders_of_russia, 5-tv.ru

В финал конкурса «Лидеры России — 2020» прошли 30 управленцев из семи регионов Дальнего Востока. Об этом рассказал руководитель проекта, гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«30 человек из семи регионов отобраны в финал, их ждут новые испытания, новые встречи, возможность побороться за наставника», — цитирует руководителя конкурса «Интерфакс».

Алексей Комиссаров подчеркнул, что наибольшее количество победителей поедут на финал конкурса в Сочи из Приморского края — восемь человек. Хабаровский край и Амурскую область представят по шесть человек от каждого региона. Из Сахалинской области прибудут пять человек. Трое будут отстаивать честь Республики Саха (Якутия). Еще по одному управленцу будет из Камчатского края и Магаданской области.

В финале участники должны будут продемонстрировать свои знания в области экономики, здравоохранения, социальной сфере. Лидерам необходимо будет разработать уникальный кейс и показать, насколько хорошо они умеют работать в команде и с аудиторией.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект АНО «Россия — страна возможностей», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным для создания в государстве эффективных социальных лифтов. За два предыдущих года два участника конкурса стали губернаторами, пятеро — заместителями федеральных министров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что полуфинал конкурса «Лидеры России — 2020» стартовал во Владивостоке.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.57
0.14 68.66
0.29
Шесть знаков зодиака, которые могут сойтись с бывшими в 2020 году

Последние новости

5:04
В финал «Лидеров России» прошли 30 управленцев из семи регионов Дальнего Востока
4:47
Олигарх заказал Сафронову икону Юлии Началовой за «внушительную» сумму
4:31
Названы самые популярные пароли в 2019 году
4:04
Шесть знаков зодиака, которые могут сойтись с бывшими в 2020 году
3:47
«Завтрак аристократки!» Похудевшая Лолита показала свое «диетическое» меню
3:32
Новый тренд: женщины стали носить топы из фольги

Сейчас читают

Гороскоп на 17 января: Луна в Близнецах сулит крупные финансовые поступления
Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]