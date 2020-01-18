  1. Пятый канал
  4. «Ми-ми-мишка»: панда играла с елкой в Московском зоопарке и проиграла

«Ми-ми-мишка»: панда играла с елкой в Московском зоопарке и проиграла

, 2:38 | Игорь Рязов Видео 8

Самка Диндин так обрадовалась снегу, что начала носиться по вольеру, кувыркаться, закручиваться штопором в снег, радостно круша все на своем пути.

Фото: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda

Большая панда Диндин, одна из любимейших питомиц Московского зоопарка, так обрадовалась выпавшему снегу, что устроила погром в вольере. Зоопарк опубликовал забавное видео с ее играми на своей странице во «ВКонтакте».

В начале ролика панда играется с установленной в вольере елкой. Диндин решает забраться на молодое деревце и поднимается на самую верхушку. Под ее весом елка не выдерживает, и панда плюхается с нее на спину. Игра началась с поражения.

Однако падение ничуть не ухудшило настроение Диндин. Она схватила часть елки и продолжила играться с ней, кувыркаясь и кружась на снегу. Благодаря острым когтям и мощным челюстям панды очень скоро ее новогодняя игрушка потеряла первоначальный вид.

В комментариях пользователи умиляются играм панды, а также шутят о жестокости, с которой она расправилась с елкой.

«И почему панды не домашние зверьки? Такие милейшие»;

«Ми-ми-мишка»;

«Эти няшки, оказывается, — те еще чудовища»;

«Диндин убивает елку», — написали зрители.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о панде Жуи, который живет вместе с Диндин. Самец ранее обрадовал интернет-пользователей, остервенело атаковав дерево в Московском зоопарке.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
61.53
-0.04 68.54
-0.12
Шесть знаков зодиака, которые могут сойтись с бывшими в 2020 году

Последние новости

2:38
«Ми-ми-мишка»: панда играла с елкой в Московском зоопарке и проиграла
2:22
МИД Польши ответил на публикацию документов об освобождении Варшавы
1:52
«Да простят меня морализаторы»: полуголая Хилькевич вызывающе сплясала с детьми
1:35
Двигатель загорелся перед взлетом у пассажирского самолета в Новосибирске
1:18
Крещенский сочельник: что можно и категорически нельзя делать 18 января
1:02
ТОП-3 звезд, которые примкнули к сектам и опасным течениям

Сейчас читают

Пригожин назвал высказывание Водонаевой о «быдле» и маткапитале оскорбительными
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Названы знаки зодиака, которые этой зимой станут героями любовной сказки

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]