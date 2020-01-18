«Ми-ми-мишка»: панда играла с елкой в Московском зоопарке и проиграла

Большая панда Диндин, одна из любимейших питомиц Московского зоопарка, так обрадовалась выпавшему снегу, что устроила погром в вольере. Зоопарк опубликовал забавное видео с ее играми на своей странице во «ВКонтакте».

В начале ролика панда играется с установленной в вольере елкой. Диндин решает забраться на молодое деревце и поднимается на самую верхушку. Под ее весом елка не выдерживает, и панда плюхается с нее на спину. Игра началась с поражения.

Однако падение ничуть не ухудшило настроение Диндин. Она схватила часть елки и продолжила играться с ней, кувыркаясь и кружась на снегу. Благодаря острым когтям и мощным челюстям панды очень скоро ее новогодняя игрушка потеряла первоначальный вид.

В комментариях пользователи умиляются играм панды, а также шутят о жестокости, с которой она расправилась с елкой.

«И почему панды не домашние зверьки? Такие милейшие»;

«Ми-ми-мишка»;

«Эти няшки, оказывается, — те еще чудовища»;

«Диндин убивает елку», — написали зрители.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о панде Жуи, который живет вместе с Диндин. Самец ранее обрадовал интернет-пользователей, остервенело атаковав дерево в Московском зоопарке.