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Видео: панда остервенело атакует дерево в Московском зоопарке

, 3:33 Видео 18

Забавный ролик активного утра подопечного опубликовали сотрудники учреждения.

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Фото, видео: ТАСС / Артем Иванов, Instagram @moscow_zoo_official

Самец панды по имени Жуи, живущий в московском зоопарке, снова порадовал интернет-пользователей. Популярности животному добавило видео, которое было опубликовано на официальной странице зоопарка в Instagram.

В кадре трехлетний Жуи активно набрасывается на растущее в вольере деревце. Панда старательно тянется к верхним веткам, пытаясь сорвать листья. Параллельно животное не забывает отламывать и грызть веточки, растущие пониже. Затем авторы ролика запечатлели Жуи, лакомящегося листьями бамбука — с такой же энергией. В публикации сотрудники философски подметили: вот что бывает, когда панды просыпаются полными сил и желания действовать.

«Жуи, круши!» — подбадривают подопечного сотрудники зоопарка в описании видео.

В комментариях подписчики аккаунта выразили восторг от увиденного. Пользователи принялись представлять, в каком фильме мог бы сниматься Жуи или в какой ситуации каждый из нас немного похож на активную панду.

«Невероятный Халк: панда-версия»;

«Это я после трудового дня!»

«Жуи — разрушитель», — написали фолловеры.

Героем ролика стала одна из двух панд, которых в знак дружбы подарил российской стороне председатель КНР Си Цзиньпин. Жуи и Диндин сразу стали любимцами публики — как писал ранее 5-tv.ru, в конце июля сотрудники зоопарка даже устроили праздник в китайских традициях в честь дня рождения обоих животных.

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