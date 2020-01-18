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«Записывайтесь на фотосессию»: Гагарина вслед за мужем увлеклась новым хобби

, 14:00 | Карина Бернтгольц Фото 155

Супруг звезды Дмитрий Исхаков опубликовал в Instagram свой снимок, который сделала певица, и поблагодарил ее за такой живой и красочный кадр.

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Фото, видео: Instagram @isxakov, ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Известный российский фотограф и дизайнер Дмитрий Исхаков рассказал в Instagram о новом увлечении жены Полины Гагариной. По его словам, звезда не только хорошо поет, но и еще фотографирует. В качестве подтверждения своих слов супруг теледивы опубликовал свой снимок, который сделала Гагарина.

Получившийся кадр заслужил высокую оценку Исхакова.

«Спасибо моей жене, за то что видит меня таким! Кстати, записывайтесь на фотосессию к Полине. Не буду врать, дешево не будет, однако какой экспириенс!» — с иронией отметил фотограф.

Instagram @isxakov

Его подписчики не смогли оставить без внимания новость о новом хобби Гагариной. Они были восхищены ее умением делать живые снимки и не скупились на комплименты.

«Вы друг друга видите с любовью!»

«Полина — мастер на все руки!»

«Красота, сделанная с любовью!»

«А как записаться?»

«Фотография круто получилась», — оценили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Полина Гагарина напугала фанатов своей худобой.

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