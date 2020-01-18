«С ней уроки делал»: Петербурженка передала привет Путину через соседа

Петербурженка через своего соседа передала привет Владимиру Путину. Глава государства пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны и другими жителями Северной столицы после возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 77 годовщины прорыва блокады Ленинграда.

Один из пришедших людей по имени Евгений подошел к президенту и передал привет от своей соседки. По его словам, в детстве она делала уроки и ходила в школу вместе с Владимиром Путиным. Глава государства, посмотрев на фото, сказал, что помнит бывшую одноклассницу и тоже передал привет. После пенсионер, который как выяснилось, вместе с Путиным занимался дзюдо, попросил сделать фотографию с президентом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин пообещал помочь 94-летней петербурженке.