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Путин пообещал помочь 94-летней петербурженке

, 15:06 | Алиса Маркова Срочная новость 193

Глава государства, после возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин пообещал помочь 94-летней петербурженке. После возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 77-летия со Дня прорыва блокады Ленинграда, глава государства пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны и поздравил их с праздником. В какой-то момент к Путину подошла Надежда Панченко и рассказала про свою мать — 94-летнюю жительницу Петербурга, которая живет без льгот и без лекарств. Президент пообещал помочь.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что петербурженка передала привет Путину через соседа.

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