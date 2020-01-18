Президент России Владимир Путин пообещал помочь 94-летней петербурженке. После возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 77-летия со Дня прорыва блокады Ленинграда, глава государства пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны и поздравил их с праздником. В какой-то момент к Путину подошла Надежда Панченко и рассказала про свою мать — 94-летнюю жительницу Петербурга, которая живет без льгот и без лекарств. Президент пообещал помочь.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что петербурженка передала привет Путину через соседа.