  1. Пятый канал
  4. Звезда сериала «Не родись красивой» не смогла выйти на сцену из-за недомогания

Звезда сериала «Не родись красивой» не смогла выйти на сцену из-за недомогания

, 18:39 | Мия Субботина Фото 77

Ольга Ломоносова взволновала поклонников новой публикацией в соцсети.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @olgalomonosovaa

Звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова, исполнившая роль Киры Воропаевой — соперницы главной героини Кати Пушкаревой, взволновала поклонников новой публикацией. Российская актриса театра и кино не смогла выйти на сцену из-за недомогания. Она опубликовала в своем Instagram-профиле фото, в подписи к которому рассказала о своем плохом самочувствии.

«Друзья, так случилось, я не смогла выйти на сцену театра на Малой Бронной 5 января в спектакле „Сирано“ и 7 января „Валентинов день“. Спасибо за вашу поддержку, она мне сейчас необходима… Мне уже лучше», — подписала пост знаменитость.

Instagram @olgalomonosovaa

На вопросы поклонников о причине недомогания актриса не ответила. В свою очередь фанаты решили поддержать артистку и написали ей теплые пожелания под постом.

«Олечка, дорогая, как же так… Выздоравливай скорее! Обнимаю крепко»;

«Скорейшего выздоровления! Вы очень сильная! Мы вас все очень ждем!»;

«Здоровья! Все обязательно будет хорошо!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подписчики раскритиковали внешность Нелли Уваровой.

Читайте также

Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.53
-0.04 68.54
-0.12
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 января

Последние новости

19:28
Елизавета II невзлюбила Меган Маркл из-за цвета кожи
19:11
Владимир Путин пообещал продолжить господдержку поисковиков
18:59
«Врач рассказывает страшное»: Юлия Савичева призналась, что сильно заболела
18:53
Польша заявила права на предметы искусства в России
18:39
Звезда сериала «Не родись красивой» не смогла выйти на сцену из-за недомогания
18:32
Председатель ТСЖ рассказал о ремонте комнаты в Петербурге, где «обрушилась штукатурка»

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 января
Крещенский сочельник: что можно и категорически нельзя делать 18 января
Макгрегор против Серроне: дата, статистика бойцов и коэффициенты

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]