Звезда сериала «Не родись красивой» не смогла выйти на сцену из-за недомогания

Звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова, исполнившая роль Киры Воропаевой — соперницы главной героини Кати Пушкаревой, взволновала поклонников новой публикацией. Российская актриса театра и кино не смогла выйти на сцену из-за недомогания. Она опубликовала в своем Instagram-профиле фото, в подписи к которому рассказала о своем плохом самочувствии.

«Друзья, так случилось, я не смогла выйти на сцену театра на Малой Бронной 5 января в спектакле „Сирано“ и 7 января „Валентинов день“. Спасибо за вашу поддержку, она мне сейчас необходима… Мне уже лучше», — подписала пост знаменитость.

Instagram @olgalomonosovaa

На вопросы поклонников о причине недомогания актриса не ответила. В свою очередь фанаты решили поддержать артистку и написали ей теплые пожелания под постом.

«Олечка, дорогая, как же так… Выздоравливай скорее! Обнимаю крепко»;

«Скорейшего выздоровления! Вы очень сильная! Мы вас все очень ждем!»;

«Здоровья! Все обязательно будет хорошо!» — написали фолловеры.

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