«Ей нужен парик»: подписчики раскритиковали внешность Нелли Уваровой

Телеведущий Борис Корчевников поддержал в Instagram деятельность актрисы Нелли Уваровой. Журналист опубликовал пост на своей странице в социальной сети.

Нелли Уварова кроме актерской работы много времени посвящает благотворительности — помогает людям с особенностями развития зарабатывать себе на жизнь. Сама артистка называет себя социальным предпринимателем. Девять лет назад звезда сериала «Не родись красивой» запустила проект «Наивно? Очень», о котором рассказал своим подписчикам Корчевников. Он похвалил деятельность Уваровой и призвал своих поклонников сделать то же самое.

«Это художественные и производственные мастерские, где работают художники с особенностями развития. Аутисты и люди со схожими диагнозами ментального характера. Посмотрите, какие вещи они делают. Ребята работают и обеспечивают себя и жизнь мастерских сами. Для их социализации это очень важно. Огромная поддержка! Спасибо Нелли за этот проект и такие славные вещи», — подписал пост мужчина.

Instagram @b.korchevnikov

На роликах, размещенных в посте, артистка предстает с экстремально короткой стрижкой, которую сделала еще этим летом. Многие поклонники раскритиковали внешность знаменитости и посетовали, что она сменила имидж.

«Ей срочно нужен парик! Жесть какая-то просто-напросто! В мире богемы что, у многих актрис кукушечка упорхнула, что ли?» — отметили юзеры.

Однако нашлись и те, кому прическа Нелли пришлась по душе. Также они отметили значимость ее проекта и похвалили актрису.

«Нелли красотка, очень идет»;

«Нелли, молодец!!!»;

«Очаровательная девушка», — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нелли Уварова побрилась налысо.