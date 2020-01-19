Жители Петербурга и Москвы встречают Крещение Господне

Один из главных праздников христианства — Крещение Господне — празднуют сегодня православные верующие. По традиции в разных регионах России, несмотря на жгучие по обыкновению в это время морозы, люди окунаются в специально оборудованные купели. И это не только важнейшее таинство верующих, но и множество интересных обычаев.

Первые верующие уже окунулись в специально оборудованные крещенские купели в Санкт-Петербурге и Москве.

Крещение Господне: История, традиции и обычаи праздника

Иордани в обеих столицах начали постепенно открываться еще с утра субботы. У каждого обязательно дежурят «скорая помощь», представители МЧС и полицейские, а также за безопасностью помогают следить волонтеры.

В этом году традиционные трескучие морозы в Петербург и Москву не пришли — температура продолжает держаться, хоть немногим, но выше нуля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что необходимо обязательно успеть сделать, а что категорически нельзя в Крещение 19 января.