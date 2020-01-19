Христианский мир чествует один из главных праздников — Крещение Иисуса Христа, которое совершилось, когда пророк Иоанн Предтеча узнал Христа среди множества людей. И то, что во время Крещения Господня миру впервые были явлены все Три Лица, Три Ипостаси Триединого Бога — Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух.

Что нельзя делать в этот день:

Запрещено одалживать деньги, иначе до следующего года в семье не будет достатка. Кроме того, нельзя заниматься тяжелой физической работой, убирать и стирать. Лучше вообще все домашние дела отложить как минимум на следующий день.

Безусловно, необходимо посетить храм, поставить свечу и помолится. В больших церквях есть возможность запасись святой водой — согласно поверьям, в этот день она обладает особыми свойствами: лечит серьезные болезни, очищает душу и тело. Верующие рекомендуют запасаться святой водой на целый год, возможно принимать по утрам натощак вместе с утренней молитвой.

Так уж случилось, что в настоящее время зима, по крайней мере, в Центральной России, не принесла морозов или снегопадов, а потому купания в истинных купелях представляются невозможными из-за отсутствия снега и льда. Тем не менее, церковь для тех, кто невзирая на погоду, хотел бы исполнить духовный ритуал, предлагает все же окунуться в свою «Иордань».

Что нужно делать в этот день:

Создать в себе и сохранять благостное состояние и воспринимать все события с «легким сердцем». От личного отношения к окружающему зависит и будущее. В честь праздника стоит сделать уборку — помыть полы, протереть пыль, раздать ненужную одежду тем, кто нуждается.

Как правило, на Крещение снятся вещие сны, которые имеют отношение ко всей последующей жизни.

Приметы: Идет пушистый снег — на урожай.

Ясная и холодная погода — к засушливому лету, снежная и мрачная — к обильному урожаю.

Ранее 5-tv.ru, как окунаться в прорубь на Крещение без последствий.