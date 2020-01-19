Варшавская память: что пытаются скрыть поляки за непроходимой стеной лжи?

Мы помним, и мы гордимся. Но вернемся к словам Президента, которые он сказал в среду, во время Послания. «Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру?». И ведь она даже не ползет, она распространяется стремительно.

75 лет назад Красная армия освободила Варшаву, в Польше об этом вспомнили единицы — участники тех героических событий. В последнее время поляки часто вспоминают другое. Что Красная армия не поддержала Варшавское восстание осенью 44-го. Забывая о том, что наши войска, изнуренные тяжелыми боями в Европе, вряд ли бы смогли навязать серьезную борьбу хорошо подготовленным немецким оккупантам.

Да, шансы на победу были. Но атака с наскока привела бы к еще большим потерям, как с польской стороны, так и с советской. А вот уже в январе 45-го все закончилось безоговорочной победой русского оружия. Но те, кому сейчас выгодно подтасовывать исторические факты ухватились за эту идею. И теперь Россия для них — главный враг, который бросил их на произвол судьбы.

Такой идеальный пример передергивания фактов. Там в этом поднаторели. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко из Варшавы о том, какую правду пытаются скрыть поляки за непроходимой стеной лжи.

В этот бой идут одни старики. Их новая война — с забвением. И проиграть ее они не могут.

Варшавский день Победы — праздник для тех, кто помнит. Вопреки позиции официальных властей. И таких на центральной площади Варшавы в этот день собирается не мало.

Где-то в толпе очень быстро затерялся глава одного из департаментов столицы. Он здесь — самый высокопоставленный чиновник. Люди рангом выше на этот праздник уже давно не ходят. А еще накануне 95-летний председатель Союза польских ветеранов рассказывал нам о боевом пути. Он до сих пор разговаривает на языке рекогносцировки.

«Отсюда была вторая танковая гвардейская армия и третья армия. Смысл воевать за Варшаву был тогда, когда эти дивизии примкнули немцев на этом расстоянии», — говорит председатель Союза ветеранов РТ и полит узников Хенрик Леопольд Калиновский.

Если в двух словах — так оно и вышло. Зажатому с флангов Советской армией немцу оставалось только бежать. С Вислы его подгоняла первая польская армия. Освобождать столицу она шла под мазурку Домбровского — гимн своей страны.

«Мы были уверены, что мы победим. И мы шли как эти солдаты, которые побеждают», — рассказывает ветеран Второй Мировой войны Эугенюш Скжыпек.

Наградами отмечен его путь от Ленино до Берлина. Но особая гордость — фото с послевоенной свадьбы. На шампанское тогда обменял трофейное авто. В 96 лет пану Скжыпеку только и осталось что разговаривать с прошлым. А там — глубокая обида на советских братьев по оружию. Ветеран до сих не поймет: почему Красная армия не помогла варшавскому восстанию.

«Наша армия красная стояла молча. Молча. Так что мне, как солдату, который боролся за свою Родину, весело не было, когда я видел, что мы не можем нашим бойцам, нашим восстанцам помочь», — говорит ветеран Второй Мировой войны Эугенюш Скжыпек.

Впервые такая странная, и неправдоподобная версия прозвучала еще тогда в 44-м, причем из Лондона, где пряталось польское правительство в изгнании. Красная армия в тот момент действительно подошла вплотную к Варшаве, только закрепилась на правом берегу Вислы, и стала готовиться к освобождению польской столицы, как вдруг, как гром среди ясного неба — восстание за рекой… сумбурное, неподготовленное, разрозненное.

«Не занято ни одного вокзала, не взорваны железнодорожные пути. Не заняты мосты, Костюшковское побережье и автострада оставлены в немецких руках, словом не занято ни одного пункта, имевшего стратегическое значение. <…> Баррикады не были укреплены, часто без рвов, и для танков не представляли никакого препятствия», — говорится в архивных документах.

«Несмотря на то, что конкретно за помощью армия Крайова, которая организовала это восстание к Красной армии не обращалась, тем не менее помощь была оказана, и сами поляки об этом подтверждают», — заявляет заместитель начальника научно-исследовательского отдела Центрального архива Минобороны России Князева Виктория.

Все это — данные из архивов Минобороны России. К 75-летию освобождения Варшавы там подготовили свой подарок. Гриф «Совершенно секретно» снят с документов, проливающих свет на то, что на самом деле происходило в те дни. Как советские офицеры ежедневно докладывали в Москву о положении повстанцев, запрашивали помощь и получали ее. Как советские войска поддерживали их огнем артиллерии, сбросом оружия, продовольствия.

Но фашисты словно озверели тогда, они бросили на подавление восстания все свободные силы: химическое оружие, массированные бомбардировки — город сравняли с землей, повстанцев уничтожили. И вот тогда в Лондоне нашли крайних — конечно русские. Рассекреченные документы проливают свет и на то, что творила армия Крайова в городе.

«Реакционные элементы и в первую очередь, боевая подпольная организация АК — так называемый ПКБ (Польский корпус безопасности) проводили ярко выраженную националистическую политику. Все украинское население, оставшееся в городе, было вырезано или расстреляно. Силами ПКБ были уничтожены остатки евреев, которых не успели уничтожить немцы», — говорится в архивных документах.

Армия Крайовы еще много лет терроризировала собственный народ.

«Бандиты, вооруженные винтовками и автоматами, действуют малыми группами численностью от пяти до 30 человек, нападают на сельские советы и колхозы, убивают районных и сельских работников, грабят и терроризируют местное население», — говорится в архивных материалах Минобороны.

Неприглядная правда, которая вряд ли понравится официальной Варшаве. Из бойцов АК здесь лепят настоящих патриотов. А те, кто ковал настоящую победу бок о бок с Красной армией — пособники коммунизма.

«Считают, что освобождения как такого не было. Да, из Польши были изгнаны гитлеровские оккупанты, но якобы это не означало для Польши свободы, а означало начало периода, некоторые говорят о советской оккупации», — считает чрезвычайный и полномочный посол РФ в республике Польша Сергей Андреев.

Первыми жертвами польского закона о декоммунизации стали памятники солдату-освободителю. За пять лет с постаментов исчезли больше сотни монументов бойцам Красной армии. На очереди — свои. Под ударом Памятник погибшим воинам польской пехотной дивизии имени Костюшко. В январе 45-го они вошли в Варшаву в числе первых.

«Участок, на котором памятник находится, был куплен частным предпринимателем, стоят дома вокруг него и им это место нужно для, чтобы деньги зарабатывать», — говорит основатель общественной организации «Содружество Курск» Ежи Тыц.

И ведь в этом тоже попытка стереть неудобное прошлое. В котором осталось немало темных страниц.

«Едвабне сегодня — малоприметный городок неподалеку от Белостока. В 1940-е так и вовсе — забытая деревушка. Которой было суждено стать одним из символов трагедии польских евреев. 10 июля 41-го местную общину, это несколько сотен человек, загнали в сарай и сожгли живьем. Причем сделали это не немцы», — рассказывает обозреватель МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко.

Просто у евреев дома и угодья всегда были лучше. А сегодня все это никому и не нужно. Молодежь разъехалась по большим городам.

«Это история, зачем это ворошить? Те, которые помнят, что происходило в 1941 году, они об этом говорили. Но они уже умерли все», — говорят местные жители.

В Треблинку везли евреев не только из Польши. Чехословакия, Франция, Югославия, СССР. Теперь выясняется, что и этих камней мало. В рассекреченных Минобороны документах есть свидетельства, что в газовых камерах лагеря смерти было уничтожено около 500 англичан и американцев, живших в Варшаве.

А еще есть свидетельства того, как Советская армия помогала освобожденной республике. Сотни тысяч тонн зерна, муки, мяса, сахара, овощей. Из Германии в Польшу перегнали тысячи единиц сельхозтехники. Построили сотни километров железных дорог. А ведь Советский Союз и сам в это время еще лежал в руинах. Оккупанты так себя не ведут. Вот только для нынешней власти Польши выгоднее обо всем этом молчать.

«В десятый раз отвечаю, поляки оценивают это очень просто — россияне нас освободили, но одновременно лишили свободы. Из одной неволи мы попали в другую неволю. У простого народа есть претензии из-за этой неволи, несвободы и поэтому они мешают одно дело с другим», — говорит бывший президент республики Польша (1990—1995) Лех Валенса.

И пока польские политики будут зарабатывать очки, подогревая оголтелый национализм, мы будем помнить. Между Вислой и Одером осталось 600 тысяч бойцов Красной армии. В их честь 17 января в небе над Москвой снова прогремел салют.