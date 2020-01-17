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Москва отмечает 75-летие освобождения Варшавы салютом

, 22:14 | Сергей Зеленский Видео 72

Своим игнорированием польские власти оскорбляют память более чем полумиллиона советских солдат, павших в боях за республику.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Georgiy Rozov, 5-tv.ru

Москва, в отличие от Варшавы, отмечает 75-летие освобождения столицы Польши от немецко-фашистских захватчиков грандиозным салютом.

Вечернее небо Города-героя окрасилось фейерверками, запущенными с Поклонной горы. Всего было произведено около трех тысяч залпов. Кроме того, салют сопровождался 24 выстрелами из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

«В небо Москвы были выпущены фейерверки более 50 видов. Среди них — „Светлана“, „Слава“, „Рубин“, „Ассоль“, „Вега“ и „Фиалка“», — говорится в сообщении Западного военного округа.

Годовщина освобождения Варшавы в самой Польше никак не отмечается. Более того, Сейм республики принял резолюцию, в которой Адольф Гитлер приравнен к Иосифу Сталину. Сам документ никакой силы не имеет, но факт его появления свидетельствует, что польские власти ведут кропотливую и агрессивную политику по изменению исторического прошлого. Вероятно, ее целью является зомбирование подрастающего поколения в духе русофобии.

Решение не отмечать освобождение Варшавы от фашистов оскорбляет память не только более чем полумиллиона погибших советских солдат, но и тысяч павших поляков, в том числе замученных в концлагерях.

75 лет назад, 14 января 1945-го началась Варшавско-Познанская наступательная операция, во время которой советские войска выбили гитлеровцев из польской столицы. Отступая, немцы практически полностью разрушили город. 17 января Варшава была освобождена, выжившие жители с искренней радостью и благодарностью приветствовали Красную Армию.

В Москве регулярно проводятся праздничные салюты в честь освобождения городов СССР и Европы. В 2020 году планируется дать салюты в честь освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Берлина и Праги. В прошлом году в Москве проводились салюты в честь освобождения Севастополя, Одессы, Минска, Вильнюса, Кишинева, Бухареста, Таллина, Риги и Белграда.

Минобороны рассекретило уникальные архивные документы того периода.

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