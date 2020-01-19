«Худышка-воительница!» 46-летняя Яна Троянова кардинально изменила имидж и заплела дреды

Российская актриса театра и кино Яна Троянова объявила о начале съемок нового сезона реалити-шоу «Последний герой». На этот раз команда и участники отправились на Филиппинские острова. В прошлом году ведущей вручили ТЭФИ за работу в телепроекте.

В новом сезоне 46-летняя Яна Троянова предстанет перед зрителями, кардинально сменив имидж. Актриса заплела дреды и очень сильно похудела. Телезвезда опубликовала в Instagram фотографию, на которой запечатлена во время съемок программы в платье с принтом тигра.

«Каждый день, как на войну», — подписала снимок знаменитость.

Instagram @troyanovayana

Поклонники Яны Трояновой были поражены невероятными изменениями во внешности телеведущей. Фанаты задали звезде множество вопросов о ее похудении, однако она оставила их без внимания и не стала раскрывать секрет своего преображения.

Публикация Яны Трояновой вызвала бурную реакцию в соцсети. За сутки снимок лайкнули около 20 тысяч подписчиков. Пользователи оставили под фото больше сотни комментариев.

«Худышка!»

«Вы обалденная! Какой шикарный образ! Красавица!»

«Круто выглядите, не перестаю восхищаться»;

«Зена! Воительница!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на проекте «Последний герой» произошла крупная ссора с участием Яны Трояновой.