Новая форма Космических войск США вызвала насмешки пользователей сети. Едкие комментарии люди оставляют под публикацией в Twitter-аккаунте шестого вида вооруженных сил США.

«Первые образцы униформы Космических войск США уже доставлены в Пентагон», — гласит подпись к снимку новой формы.

Обмундирование окрашено в зеленый и коричневый цвета, которые обычно используются для маскировки в лесу. Такой выбор оттенков вызвал насмешки со стороны пользователей сети.

«В глупость и далее!»

«Я думаю, они должны были тщательнее изучать форму из „Стартрека“»;

«Лесной камуфляж? В космосе? Ору!»

«Униформа работает только в том случае, если вы планируете высадиться на Эндоре и пытаетесь спрятаться от эвоков (отсылка к „Звездным войнам“ — Прим. ред.)», — написали пользователи.

ФАН отмечает, что командование Космических войск США выбрало за основу привычную камуфляжную форму с целью экономии. Также это позволит солдатам нового вида войск не отличаться слишком сильно от коллег.

Как сообщал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о создании Космических войск в феврале прошлого года. Они должны защищать интересы страны в космосе и отражать агрессию.