Новая форма Космических войск США вызвала насмешки пользователей сети. Едкие комментарии люди оставляют под публикацией в Twitter-аккаунте шестого вида вооруженных сил США.
«Первые образцы униформы Космических войск США уже доставлены в Пентагон», — гласит подпись к снимку новой формы.
The first #SpaceForce utility uniform nametapes have touched down in the— United States Space Force Ⓥ (@SpaceCorpsUS) January 18, 2020
Pentagon. @EsperDoD @SecAFOfficial @SpaceForceCSO @GenDaveGoldfein @DeptofDefense@usairforce pic.twitter.com/mzr6FAZBwt
Обмундирование окрашено в зеленый и коричневый цвета, которые обычно используются для маскировки в лесу. Такой выбор оттенков вызвал насмешки со стороны пользователей сети.
«В глупость и далее!»
«Я думаю, они должны были тщательнее изучать форму из „Стартрека“»;
«Лесной камуфляж? В космосе? Ору!»
«Униформа работает только в том случае, если вы планируете высадиться на Эндоре и пытаетесь спрятаться от эвоков (отсылка к „Звездным войнам“ — Прим. ред.)», — написали пользователи.
ФАН отмечает, что командование Космических войск США выбрало за основу привычную камуфляжную форму с целью экономии. Также это позволит солдатам нового вида войск не отличаться слишком сильно от коллег.
Как сообщал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о создании Космических войск в феврале прошлого года. Они должны защищать интересы страны в космосе и отражать агрессию.