Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о создании Космических сил США, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст меморандума, который распространил Белый дом.

— Хотя космические системы Соединенных Штатов исторически сохраняли техническое преимущество над системами потенциальных противников, эти потенциальные противники продвигают собственный космический потенциал, развивая способы помешать нам использовать космос во время кризиса и конфликта, — говорится в документе.

Как отмечается, Пентагону поручено разработать юридическое обоснование для этого. С разрешения Конгресса шестой род войск — космический — будет создан под эгидой министерства ВВС США. В дальнейшем Космические силы станут отдельным ведомством.

Целями создаваемых войск названы защита интересов США в космосе, «отражение агрессии и защита страны», а также «проецирование военной силы в космосе, из космоса и в космос».

Ранее Пятый канал сообщал, что в США заявили о «подмене» российской ракеты на брифинге по ДРСМД. Американская разведка утверждает, что вместо спорного оружия российское Министерство обороны продемонстрировало военным атташе какую-то «другую ракету».