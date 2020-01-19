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Пользователи жалуются на сбои в работе WhatsApp

, 17:31 | Алиса Маркова 34

Проблемы в работе мессенджера заметили жители Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Жители разных стран пожаловались на неполадки в работе WhatsApp. Сбои в работе мессенджера также наблюдаются у российских пользователей, пишет URA.RU.

Отмечается, что наибольшее число жалоб поступает от пользователей из Европы — Германии, Бельгии, Франции. Кроме того, проблемы возникли у жителей стран Ближнего Востока из ОАЭ и Саудовской Аравии. В Юго-Восточной Азии неполадки заметили жители Сингапура.

В основном проблемы связаны с невозможностью подключиться к серверу. Также у некоторых не получается авторизоваться в приложении, еще часть пользователей сообщает о том, что плохо работает десктопная версия мессенджера.

В предыдущий раз сбои в работе WhatsApp наблюдались в июле прошлого года. Тогда вместе с мессенджером стали недоступны Instagram и Facebook.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пользователей WhatsApp предупредили об опасном вирусе.

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