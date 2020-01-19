«Страх потерял»: вице-президент адвокатской палаты Петербурга о юристе Николаенко

Вице-президент адвокатской палаты Петербурга Владимир Гарнин в интервью 5-tv.ru прокомментировал арест партнера юридической компании «Хренов и партнеры» Игоря Николаенко, который подозревается в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Владимир Гарнин отметил, что в случае, если вина арестованного юриста будет доказана, ему может грозить довольно серьезное наказание.

«Это вопрос доказательной базы следствия. Если есть действительно состав преступления… <…> Ну, тогда, в этой ситуации, наказание может быть достаточно серьезное, потому что это все-таки человек тоже в какой-то степени блюститель закона с точки зрения его права защиты этого закона», — сказал заместитель президента адвокатской палаты Петербурга.

Владимир Гарнин подчеркнул, что в отдельных случаях на подобные поступки идут как раз адвокаты, имеющие приличный стаж практики. При этом, оценить деяние Игоря Николаенко юрист однозначно не смог.

«В отдельных моментах даже бывает, что адвокат со стажем… Ну, может быть страх потерял… Я не знаю, как мне сейчас это оценить… Не понимаю его действий, не понимаю», — заключил Владимир Гарнин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит за посредничество во взяточничестве Игорю Николаенко.