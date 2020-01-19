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«Должен нести ответственность»: Доктор юридических наук об адвокате Николаенко

, 19:51 | Василий Заика Интервью 7

Людмила Айвар в беседе c 5-tv.ru прокомментировала арест партнера юридической компании «Хренов и партнеры», подозреваемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Доктор юридических наук Людмила Айвар в интервью 5-tv.ru прокомментировала арест партнера юридической компании «Хренов и партнеры» Игоря Николаенко, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Юрист подчеркнула, что каждый адвокат, как и любой гражданин, обязан нести ответственность за совершенное или готовящееся к совершению противоправное деяние.

«Есть единственная разница в том, что адвокат обладает определенным иммунитетом. Для того, чтобы возбудить уголовное дело в отношении адвоката нужно пройти процедуру получения согласия», — сказала юрист.

Людмила Айвар отметила, что адвокат, умеющий и знающий с кем договориться и кому занести, в нынешнее время для общества — абсолютно привычное явление. Доктор юридических наук твердо уверена, что с подобными «решениями вопросов» необходимо бороться.

«Безусловно, с такими явлениями нужно бороться и люди должны понимать, что это не решение вопроса. Решение вопроса может быть только тогда, когда он решается законным путем», — заключила Людмила Айвар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-президент адвокатской палаты Петербурга Владимир Гарнин прокомментировал арест партнера юридической компании «Хренов и партнеры» Игоря Николаенко, который подозревается в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

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