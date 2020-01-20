  1. Пятый канал
  4. Американский певец Дэвид Олни умер во время своего выступления во Флориде

Американский певец Дэвид Олни умер во время своего выступления во Флориде

, 2:22 | Марина Неруцких Видео 55

Автор песен скончался в возрасте 71 года.

Фото: Instagram @thedavidolney

Автор и исполнитель Дэвид Олни скончался во время своего выступления на фестивале авторской песни во Флориде. Как сообщает портал Variety.com, музыкант умер сидя на стуле посреди сцены. При этом коллеги Олни даже не сразу поняли, что с певцом стало плохо. По информации издания, многие сначала решили, что он исполнитель просто опустил голову и «держит паузу».

«Олни был в середине своей третьей песни, когда он остановился, извинился и закрыл глаза», — написал музыкант Эми Ригби в Facebook.

Трагический инцидент произошел 18 января. Дэвиду Олни был 71 год. По предварительной информации, у музыканта случился сердечный приступ.

Как пишет портал, это был второй концерт за день. Первое выступление музыканта было записано на видео.

Дэвид Олни был известным музыкантом в сообществах фолк-рока. На его счету 20 собственных альбомов. Его песни исполняли Эммил Харрис, Линда Ронштадт, Дель МакКури и не только.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что солист группы «140 ударов в минуту» погиб при загадочных обстоятельствах.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.53
-0.04 68.54
-0.12
Гороскоп на февраль 2020 года для всех знаков зодиака

Последние новости

3:01
Вашингтону выгодны хорошие отношения с Москвой и Пекином — Трамп
2:44
Три человека погибли в результате нападения неизвестного с ножом в Лондоне
2:22
Американский певец Дэвид Олни умер во время своего выступления во Флориде
1:58
Короткое замыкание стало причиной пожара в театре «Зазеркалье» в Петербурге
1:38
Военный вертолет упал на севере Мексики — фото
1:20
Иоанн Креститель: что можно и нельзя делать 20 января

Сейчас читают

Иоанн Креститель: что можно и нельзя делать 20 января
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]