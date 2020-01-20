Американский певец Дэвид Олни умер во время своего выступления во Флориде

Автор и исполнитель Дэвид Олни скончался во время своего выступления на фестивале авторской песни во Флориде. Как сообщает портал Variety.com, музыкант умер сидя на стуле посреди сцены. При этом коллеги Олни даже не сразу поняли, что с певцом стало плохо. По информации издания, многие сначала решили, что он исполнитель просто опустил голову и «держит паузу».

«Олни был в середине своей третьей песни, когда он остановился, извинился и закрыл глаза», — написал музыкант Эми Ригби в Facebook.

Трагический инцидент произошел 18 января. Дэвиду Олни был 71 год. По предварительной информации, у музыканта случился сердечный приступ.

Как пишет портал, это был второй концерт за день. Первое выступление музыканта было записано на видео.

Дэвид Олни был известным музыкантом в сообществах фолк-рока. На его счету 20 собственных альбомов. Его песни исполняли Эммил Харрис, Линда Ронштадт, Дель МакКури и не только.

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