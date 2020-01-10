  1. Пятый канал
  4. Солист группы «140 ударов в минуту» погиб при загадочных обстоятельствах

Солист группы «140 ударов в минуту» погиб при загадочных обстоятельствах

, 15:05 | Василий Заика Эксклюзивное интервью 90

Друзья Юрия Абрамова объявили в социальных сетях сбор средств для помощи матери артиста.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Вконтакте / Юрий Абрамов, Сергей Конев; 5-tv.ru

Солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов погиб при загадочных обстоятельствах в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, утром 9 января 47-летнего артиста на скорой помощи доставили в Химкинскую городскую больницу с общим переохлаждением.

Мужчину немедленно поместили в отделение реанимации, где он скоропостижно скончался через несколько часов.

Основатель проекта «140 ударов в минуту» Сергей Конев в интервью 5-tv.ru рассказал, что Юрия Абрамова, по неподтвержденной информации, могли избить.

«По предварительной версии он либо упал… У него была травма головы несколько лет назад, его избили. Возможно это усугубило… Есть версия, что его избили еще перед этим, но до конца информации нет. Друг из УВД прислал мне, что у него частичное обморожение, он долго пролежал на улице», — рассказал Сергей Конев.

Друзья Юрия Абрамова объявили в социальных сетях сбор средств для помощи матери погибшего артиста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер народный артист России Геннадий Пискунов.

Читайте также

61.26
0.03 68.05
-0.01
Лунное затмение сулит неприятности четырем знакам зодиака

Последние новости

16:09
Комплекс правительственных зданий в Абхазии возьмут под круглосуточную охрану
16:05
«Навести здесь порядок»: Владимир Путин потребовал улучшить качество жизни крымчан
16:03
Россия без рассмотрения вернула Украине ноту протеста о визите Путина в Крым
16:03
Маски «Кто ты из…» и предсказания на 2020: что это и как найти?
15:57
Лунное затмение сулит неприятности четырем знакам зодиака
15:43
В Москве допросили двух студентов МГИМО, подозреваемых в избиении сына Жванецкого

Сейчас читают

Какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга
Гороскоп на 10 января: Луна в Рыбах поможет приблизиться к цели
Видео, снятое за секунду до падения Boeing в Иране, появилось в сети

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]