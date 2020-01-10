Солист группы «140 ударов в минуту» погиб при загадочных обстоятельствах

Солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов погиб при загадочных обстоятельствах в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, утром 9 января 47-летнего артиста на скорой помощи доставили в Химкинскую городскую больницу с общим переохлаждением.

Мужчину немедленно поместили в отделение реанимации, где он скоропостижно скончался через несколько часов.

Основатель проекта «140 ударов в минуту» Сергей Конев в интервью 5-tv.ru рассказал, что Юрия Абрамова, по неподтвержденной информации, могли избить.

«По предварительной версии он либо упал… У него была травма головы несколько лет назад, его избили. Возможно это усугубило… Есть версия, что его избили еще перед этим, но до конца информации нет. Друг из УВД прислал мне, что у него частичное обморожение, он долго пролежал на улице», — рассказал Сергей Конев.

Друзья Юрия Абрамова объявили в социальных сетях сбор средств для помощи матери погибшего артиста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер народный артист России Геннадий Пискунов.