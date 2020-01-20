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«Обе стороны прислушались к нашему призыву»: Путин оценил итоги конференции по Ливии

, 6:13 Эфирная новость 16

Участники берлинского саммита призвали конфликтующие стороны сесть за стол переговоров, однако диалога между двумя враждующими правительствами Ливии не было.

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Фото, видео: Reuters / Hannibal Hanschke; 5-tv.ru

Владимир Путин принял участие в конференции, посвященной вопросам мирного урегулирования конфликта в Ливии. Встреча прошла в Берлине. Президенты России, Франции и Турции, а также канцлер Германии и британский премьер выразили обеспокоенность положением дел в арабской стране.

Участники берлинского саммита призвали конфликтующие стороны сесть за стол переговоров, однако пока достичь диалога между двумя враждующими правительствами Ливии так и не удалось. После непростых переговоров, итоговый документ все же был принят.

О чем смогли договориться — из Берлина передает шеф европейского бюро «Известий» Виталий Чащухин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фотографирование участников конференции по Ливии показало истинную роль России.

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