«Обе стороны прислушались к нашему призыву»: Путин оценил итоги конференции по Ливии

Владимир Путин принял участие в конференции, посвященной вопросам мирного урегулирования конфликта в Ливии. Встреча прошла в Берлине. Президенты России, Франции и Турции, а также канцлер Германии и британский премьер выразили обеспокоенность положением дел в арабской стране.

Участники берлинского саммита призвали конфликтующие стороны сесть за стол переговоров, однако пока достичь диалога между двумя враждующими правительствами Ливии так и не удалось. После непростых переговоров, итоговый документ все же был принят.



О чем смогли договориться — из Берлина передает шеф европейского бюро «Известий» Виталий Чащухин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фотографирование участников конференции по Ливии показало истинную роль России.