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Фотографирование участников конференции по Ливии показало истинную роль России

, 21:19 | Светлана Александрова 7

На международном саммите в Берлине собрались лидеры стран, члены ООН и представители Евросоюза.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель

Традиционная церемония совместного фотографирования на проходящей в Берлине международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии продемонстрировала важную роль России в этом процессе, констатирует «Экономика сегодня».

Издание отмечает, что протокольное мероприятие является не просто дипломатической формальностью, но и детектором взаимоотношений государств. И было видно, что лидеры европейских стран ждали Владимира Путина на церемонии с нетерпением.

Российскому лидеру отвели место в первом ряду — вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Франции Эммануэлем Макроном.

Путин пришел на фотографирование позже остальных и волновавшийся Макрон, увидев российского президента, вышел ему навстречу, чтобы поприветствовать лично. Российский лидер, в свою очередь, проходя на свое место, тепло приветствовал президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в начале неделе в Москве состоялись переговоры по урегулированию ситуации в Ливии, где девять лет идет гражданская война. Встреча хоть и не закончилась подписанием мирного соглашения, но продемонстрировала несомненный авторитет России в мировых делах.

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