Мировые СМИ прокомментировали заявление Путина о фальсификации истории

Мировые СМИ болезненно отреагировали на заявление Владимира Путина по поводу искажения исторической правды о Второй мировой войне. Президент сделал его накануне в Петербурге — на встрече с ветеранами и блокадниками.

Российский лидер уверен, что факты и архивные документы важнее пропагандистских выпадов западных политиков. Однако это вызвало настоящий переполох в СМИ, особенно в британских. The Times и Daily Mai пишут, что Россия пытается преуменьшить роль пакта Молотова-Рибентропа и обвинить Запад в соглашательстве с нацистским режимом. Euronews подчеркивает, что ЕС осуждает попытку Владимира Путина «переписать историю». Немецкая пресса констатирует — Путин хочет «„заткнуть“ фальсификаторов истории».

О том, что на самом деле сказал президент на встрече с главными свидетелями Второй мировой — теми, кто пережил ужасы блокады и отстоял Ленинград — в материале Романа Ишмухаметова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Петербурге отпраздновали День прорыва блокады Ленинграда, отмечаемый 18 января.