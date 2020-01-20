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Мировые СМИ прокомментировали заявление Путина о фальсификации истории

, 6:42 Эфирная новость 597

Во время своего визита в Петербург на встрече с блокадниками и ветеранами президент России пообещал «заткнуть» рот тем, кто пытается исказить правду о Второй мировой войне.

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Фото, видео: ТАСС / Климентьев Михаил; 5-tv.ru

Мировые СМИ болезненно отреагировали на заявление Владимира Путина по поводу искажения исторической правды о Второй мировой войне. Президент сделал его накануне в Петербурге — на встрече с ветеранами и блокадниками.

Российский лидер уверен, что факты и архивные документы важнее пропагандистских выпадов западных политиков. Однако это вызвало настоящий переполох в СМИ, особенно в британских. The Times и Daily Mai пишут, что Россия пытается преуменьшить роль пакта Молотова-Рибентропа и обвинить Запад в соглашательстве с нацистским режимом. Euronews подчеркивает, что ЕС осуждает попытку Владимира Путина «переписать историю». Немецкая пресса констатирует — Путин хочет «„заткнуть“ фальсификаторов истории».

О том, что на самом деле сказал президент на встрече с главными свидетелями Второй мировой — теми, кто пережил ужасы блокады и отстоял Ленинград — в материале Романа Ишмухаметова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Петербурге отпраздновали День прорыва блокады Ленинграда, отмечаемый 18 января.

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