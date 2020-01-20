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Тодоренко поделилась снимками нереальной красоты с отпуска в Бали

, 10:14 | Мия Субботина Фото 338

Телеведущая поделилась красочным снимком на своей странице в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко очаровала поклонников новым фото из отпуска. Артистка разместила снимок в своем Instagram-профиле.

Знаменитость позирует в кадре в белом купальнике и соломенной шляпке у бассейна на фоне живописного пейзажа. Новогодние каникулы звезда «Орла и решки» провела на Бали в компании сына Майкла. Однако уже вернулась в Москву и приступила к работе. Теледива призналась, что вместе с супругом Владом Топаловым у нее начался первый съемочный день.

«Отдых продолжается или уже на работе? У нас с @vladtopalovofficial сегодня первый съемочный день (вернее ночь) в этом году. Уже и ночные смены стали брать, совсем обнаглели!» — шутливо подписала пост артистка.

Instagram @reginatodorenko

Поклонники пришли в восторг от красочного кадра путешественницы и засыпали Регину комплиментами под постом.

«Шикарная»;

«Боже! Как же красиво!»;

«Картина маслом»;

«Вау. Это как? Красота, лежишь на глади воды»;

«Композиционно фото идеально, хочется смотреть и смотреть» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певец Влад Топалов перенес две операции с начала года.

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