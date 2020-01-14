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Певец Влад Топалов перенес две операции с начала года

, 17:41 | Алиса Старжевская Фото 15

Бывший участник дуэта Smash! опубликовал на своей страничке в Instаgrаm фотографию в бинтах и в шутку отметил, что не это просил у Деда Мороза.

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Фото, видео: Instagram @vladtopalovofficial

Новый год начался для Влада Топалова в стенах больничной палаты. Певец попал к медикам из-за гнойного воспаления потовых желез после неудачных гигиенических процедур. Об этом артист рассказал в своем Instagram-аккаунте. Сейчас экс-солист поп-дуэта Smash! находится дома в кругу родных и близких.

Несмотря на уже вторую с начала года тяжелую операцию, в ходе которой было удалено гнойное образование из подмышки, Влад чувствует себя бодро и регулярно общается с поклонниками в сторис в Instagram.

Исполнитель даже в шутку предположил, что из-за перепутанных списков желаний Деду Морозу он и попал в больницу на долгий срок. Несмотря на то, что Топалов старался соблюсти праздничные традиции и ритуалы, он явно провел новогодние каникулы не там, где мечтал.

Instagram @vladtopalovofficial

«Дед Мороз перепутал записки там у себя! <…> Дорогой Дедушка Мороз. Я все понимаю. Но ты, как придешь в себя, проверь, пожалуйста, списки желаний. В моих еженедельных скальпелей и крови не было!» — иронично пишет автор поста.

Некоторые фолловеры звезды посетовали, что так же как и Топалов провели начало года в больничной палате.

«Вы не один такой. Что-то также год начался не особо. Ну я в предвкушении прекрасного»;

«Скорейшего выздоровления»;

«Прям мои мысли к Деду Морозу, тоже кажется что-то перепутал»;

«Выздоравливайте!» — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Топалов выложил фото с обольстительной Снегурочкой-Тодоренко.

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