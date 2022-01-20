ТОП-3 самых сложных и нетерпимых мужчин по знаку зодиака

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Мия Субботина
Мия Субботина Мия Субботина 51 127

Астрологи рассказали, с кем труднее всего построить гармоничные отношения.

ТОП-3 самых сложных и нетерпимых мужчин по знаку зодиака

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger, Nick White, Darren Padgham, CHROMORANGE / Bilderbox, Jeff Tzu-chao Lin

Астрологи назвали три знака зодиака, с которыми труднее всего построить отношения из-за их своенравного характера. Звезды говорят, что нелегко будет ужиться с Овном, Козерогом и Раком, пишет UssurMedia.ru.

Овен

Самым сложным с точки зрения характера, по мнению специалистов, считается мужчина-Овен. Его упрямый темперамент и непримиримость распространяются на все сферы жизни, в том числе и на личную. В отношениях с женщинами он строг, вспыльчив и нетерпим. Идти на компромисс ни за что не решится, поэтому ужиться с ним сможет только мудрая женщина, которая не будет посягать на его личное пространство. Овен строит партнерство на доверии, не переносит ложь и притворство. Если вы ему доверяете и не ограничиваете его свободу, то вы с ним сможете построить прекрасные отношения.

Козерог

Второе место в рейтинге сложных мужчин занимает Козерог. Влюбленный представитель этого знака зодиака не похож на остальных: его холодный расчет распространяется даже на конфетно-букетный период. Будьте готовы, что, если вы расстанетесь, меркантильный Козерог выставит вам счет за все «приятные» моменты. Также представитель этого знака зодиака терпеть не может женские слезы, считая такое проявление эмоций обычным шантажом. Однако найти подход к такому мужчине можно через желудок: Козерог обожает вкусную изысканную еду. Если вы умеете прекрасно готовить, то он будет у ваших ног.

Рак

Также астрологи говорят, что довольно тяжело ужиться с мужчиной-Раком. Его частые приступы ревности разрушают отношения, злят партнершу и вгоняют в депрессию обоих. В таких ситуациях, по словам специалистов по звездам, мужчина-Рак находит утешение в алкоголе. Пока он страдает, заботы о семейном очаге, решение всех проблем и «добыча пропитания» целиком ложится на хрупкие женские плечи. Если вы любите быть сильной женщиной и тащить на себе все семейные проблемы, то с таким мужчиной вы сможете ужиться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в чем слабые звенья у знаков зодиака.

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