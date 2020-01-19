В чем слабые звенья у знаков зодиака?

Астрологи вычислили слабые звенья всех 12 знаков зодиака. Речь идет о предрасположенности к разного рода зависимостям — как психологическим, так и физиологическим. В целом, ничего дурного в этом нет, но все же стоит быть начеку и думать о своем здоровье.

Овны

Бешеный ритм этих людей, который они сами себе задают, заставляет их быть чуть ли не круглосуточно в тонусе, а потому они часто «балуются» всевозможными энергетиками. Лучше эти химические напитки заменить на тонизирующий зеленый чай или кофе, но в умеренном количестве.

Тельцы

Рожденные под этим знаком зодиака любят комфорт, при чем такой, который им по душе. Это даже может быть тотальный беспорядок в квартире, но если Тельца это устраивает, значит так тому и быть. При этом он любит вкусно и сытно поесть. Порой стоит все же прибрать пространство вокруг и, смотря любимый фильм вечером после работы, насладиться легким и полезным ужином.

Близнецы

В периоды эмоциональных потрясений эти люди предпочитают «забываться» в соцсетях и алкоголе. При этом они не терпят упреков на этот счет. Близнецы по натуре легки, поэтому им не составит труда переключиться на что-то более продуктивное, чем трата времени в интернете и злоупотребление спиртным.

Раки

Эти сладкоежки обожают запереться в своем пространстве и побаловать себя всевозможными десертами. И не важно — хорошее настроение у Рака или не очень — это его традиция. Раз уж она сложилась, стоит заменить сладкое сухофруктами и не забывать про физическую нагрузку.

Львы

И мужчины, и женщины любят пускать пыль в глаза, а потом ждут восхищения. Заядлые посетители вечеринок только и ждут комплиментов. На самом деле, все это идет из-за неуверенности в себе. Психологи советуют сначала обрести гармонию, а уж потом выходить в свет.

Девы

Многие считают Дев невыносимыми занудами за их стремление к тотальному порядку во всем. Вместе с тем многим знакам зодиака как раз и не хватает этого качества, иначе можно было бы избежать многих ошибок, в том числе непоправимых. Но Девам нужно иногда ослабить хватку и даже «похулиганить», нарушив свои правила.

Весы

Предусмотрительные Весы хотят всегда и во всем быть уверенными. Они считают, что «предупрежден — значит вооружен». Но для окружающих это часто кажется скучным. Но на то они и Весы — нужно найти баланс между предусмотрительностью и некоторой долей бесшабашности.

Скорпион

А эти товарищи — профессиональные «обиженки». Щеки надуют по любому поводу. Эта черта характера отравляет им жизнь, любовь, счастье и доверие. Все крутится вокруг скорпионьего эго, а мир, по их мнению, только и ждет момента, чтобы смачно плюнуть в него. Интимные отношения у них в большом почете, и отказ в этом ранит Скорпиона в самое сердце. Спрятаться от гнева и обид Скорпиона не просто.

Стрелец

Этот знак рубит правду-матку в любых обстоятельствах, даже когда его не просят. Стрельцам все равно — они-то знают, что правы. Бывает, что это работает и против них самих. Лучше все-таки всегда помнить, где, кому и что говорить, а может лучше и промолчать.

Козерог

Эти трудоголики панически боятся ощущения нехватки финансов, а потому очень много работают. Но, как известно, всех денег не заработаешь, поэтому нужно беречь здоровье и отдыхать.

Водолей

Это абсолютно самодостаточный знак, окружающий себя комфортом. Водолеи любят покрасоваться на публике, путешествовать и блистать новостями о современном искусстве. Нужно позволить им быть самими собой и они отплатят верной дружбой.

Рыбы

Среди астрологов бытует мнение, что раз Рыбы — водный знак, вполне естественно, то они находят утешение в жидкостях, в том числе в алкоголе. Пагубную привычку может усугубить творческая натура, характерная для Рыб. После двух-трех бокалов горячительного им кажется, что никаких преград в жизни нет. Что уж тут говорить — стоит контролировать употребление таких напитков и давать выход энергии в занятиях спортом.

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