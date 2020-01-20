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  4. Резолюцию по Ливии обсуждают в Брюсселе главы мировых дипведомств

Резолюцию по Ливии обсуждают в Брюсселе главы мировых дипведомств

, 20:09 Эфирная новость 18

Документ был принят по итогам международной конференции в Берлине 19 января.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Li Muzi; 5-tv.ru

Резолюцию по Ливии, принятую в Берлине, обсуждают и в Брюсселе главы внешнеполитических ведомств. Прекращение огня, создание мониторинговой миссии, эмбарго на поставки оружия и контроль за ними — таковы основные достигнутые договоренности. Как отмечают участники конференции, и, главное, в самой Ливии — ключевую роль в прекращении очередного кровопролития сыграла Россия и российский президент, авторитет которого, становится все более непререкаемым по мере решения сложнейших геополитических вопросов.

Так, немецкая газета Der Spiegel назвала вчерашнюю встречу «прорывом», в котором особую роль сыграла Россия. Ведь именно после переговоров в Москве в Ливии вступил в силу режим прекращения огня, который худо-бедно соблюдается. А продолжение диалога немецкие журналисты назвали «дипломатическим успехом». О значении этих переговоров для всего мира, смотрите в сюжете Вадима Хуланхова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как оценил итоги берлинской конференции по мирному урегулированию в Ливии Владимир Путин.

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