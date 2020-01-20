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ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса

, 23:13 | Василий Заика Фото 14

Члены комитета по чрезвычайной ситуации соберутся 22 января.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Shen Rufa; Twitter @WHO

Генеральный директор Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Аданом Гебрейесус созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса 2019-nCoV. Отмечается, что члены комитета по чрезвычайной ситуации соберутся 22 января, об этом пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт организации.

«Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус созовет заседание чрезвычайного комитета по новому коронавирусу 2019-nCoV в соответствии с международными медико-санитарными нормами. Заседание комитета пройдет в среду, 22 января», — говорится в посте.

Twitter @WHO

Ранее 5-tv.ru сообщал, что третий человек умер от неизвестной ранее пневмонии в Китае, почти 200 инфицированных. Первые случаи заражения новым типом коронавируса уже выявили в Пекине и Шэньчжэне.

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