ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса

Генеральный директор Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Аданом Гебрейесус созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса 2019-nCoV. Отмечается, что члены комитета по чрезвычайной ситуации соберутся 22 января, об этом пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт организации.

«Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус созовет заседание чрезвычайного комитета по новому коронавирусу 2019-nCoV в соответствии с международными медико-санитарными нормами. Заседание комитета пройдет в среду, 22 января», — говорится в посте.

Twitter @WHO

Ранее 5-tv.ru сообщал, что третий человек умер от неизвестной ранее пневмонии в Китае, почти 200 инфицированных. Первые случаи заражения новым типом коронавируса уже выявили в Пекине и Шэньчжэне.