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  4. Третий человек умер от неизвестной ранее пневмонии в Китае, почти 200 инфицированных

Третий человек умер от неизвестной ранее пневмонии в Китае, почти 200 инфицированных

, 8:13 | Игорь Рязов Видео 53

Первые случаи заражения новым типом коронавируса уже выявили в Пекине и Шэньчжэне.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pei Xin; Reuters

Число скончавшихся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса в китайском городе Ухань, увеличилось до трех человек. Об этом сообщили в муниципальном комитете по здравоохранению.

Медики рассказали, что 18 января были зафиксированы 59 новых случаев заболевания. 19 января провоцирующий опасную пневмонию коронавирус выявили еще у 77 человек.

Общее число инфицированных в городе Ухань достигло 198 человек. Из них трое скончались, 25 успешно излечились. В больницах остаются 170 заболевших. Из них девять человек находятся в критическом состоянии, 35 — в тяжелом, у 126 — легкая форма заболевания.

Еще три случая заражения пневмонией нового типа выявили в Пекине и Шэньчжэне. Все обнаруженные инфицированные ездили в Ухань. В столице и других китайских городах начали обследовать приезжающих оттуда людей.

Из сообщения врачей следует, что вирус одинаково опасен для людей разных полов и возрастов. Так, среди заболевших примерно равное число мужчин и женщин. Самому младшему пациенту 25 лет, а старшему — 89.

Медики в городе Ухань установили, что тесный контакт с инфицированными имели более 800 человек. Около 700 из них уже вывели из-под наблюдения врачей — симптомов пневмонии у них не выявили. Первые симптомы следующие: повышение температуры, кашель и чувство стеснения в груди.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выявленный в Китае вид коронавируса, ответственный за новый тип пневмонии, ранее не оказывал влияния на людей.

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