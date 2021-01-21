Емельянов день: что ни в коем случае нельзя делать 21 января

Православные верующие чтят 21 января память святителя Емилиана Кизического — в народе праздник называю Емельянов день или Емеля. Святой вместе братьями и духовным учителем после смерти родителей переехал жить в Италию, где вел религиозную деятельность и обратил многих язычников в христианство. Позже обращать ко Христу людей он продолжил в Требии, где был избран священником.

За иноверие язычники пытались предать Емилиана смерти — когда святой чудесным образом исцелил парализованного больного, они заявили, что Емилиан прибегал к темным силам. Мужчину вместе с братьями и наставником пытали и намеривались убить, отрубив голову. Однако в момент, когда лезвие меча коснулось шеи святого, сталь стала мягкой и податливой, не причинив никакого вреда Емилиану. После этого палач и стража кинулись ему в ноги, уверовав во Христа. Сам же Емилиан принялся молиться о мученической смерти Господу — и другому палачу удалось отсечь святому голову. Похоронили его со всеми возможными почестями.

Что можно делать 21 января

На Емелю было принято собираться большими компаниями и рассказывать истории — необязательно, чтобы они были правдивы. Главное условие — рассказ должен быть интересным и длинным. Отсюда даже пошла поговорка: «Мели, Емеля — твоя неделя».

Также на Емельянов день женщинам разрешалось вернуться к рукоделию — вязанию, ткачеству и прядению. В честь этого все представительницы прекрасного пола наряжали свои прялки и обходили с ними деревню.

В этот день принято приглашать кумовьев на праздничное застолье — считалось, что это принесет здоровью ребенку, которым гости являются крестными родителями.

Что нельзя делать 21 января

В Емельянов день строго запрещено работать в первой половине дня. Распространяется запрет и на работу по дому — готовку, уборку и стирку.

На Емелю плохой приметой было варить и пить кисель — считалось, что это привлечет несчастья и даже трагедии в дом.

Беду на себя навлечь, если в этот день отправиться покупать веревки — на Руси верили, что это к висельнику в семье.

Приметы на 21 января

Окна в доме запотели — к оттепели.

Если 21 января погода снежная — август будет дождливым, солнечная — жарким.

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