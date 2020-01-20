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Анастасия Волочкова в день рождения объявила о грядущей свадьбе

, 23:26 | Василий Заика Фото 1 627

Бракосочетание, если состоится, станет первым в жизни эпатажной балерины.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова в день рождения объявила общественности о грядущей свадьбе. Эпатажная балерина отпраздновала 44-летие в модном караоке-клубе, где и сделала ряд громких заявлений.

Говоря о дате предстоящего бракосочетания, которое, к слову, может стать первым в жизни знаменитости, Анастасия Волочкова отметила, что она будет символичной.

«Желаю нам всем встретиться на моей свадьбе в этом году. Дату мы с любимым пока не выбрали, но выберем какую-нибудь символичную. Скорее всего, свадьба состоится 20 октября 2020 года», — цитирует сайт KP.RU балерину.

Instagram @volochkova_art

Стоит отметить, что новый избранник Анастасии Волочковой предпочел не светиться на ее дне рождения в клубе и ждал даму сердца дома. Балерина в отсутствие любимого разоткровенничалась и намекнула, что детей рожать больше не планирует. На первом месте для известной танцовщицы отношения с мужчиной.

«Конечно, как бог даст, но о втором ребенке я не думаю. И не планирую больше детей. На мой взгляд, рождение детей никогда не скрепляло браки. Самое главное — мои отношения с любимым. Он красивый, стройный и никогда не был женат. Но пока я его вам не покажу. Пусть это останется моей тайной. Счастье любит тишину», — заключила Анастасия Волочкова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова в мини-шортах приготовилась принимать поздравления с днем рождения.

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