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  4. Волочкова в мини-шортах приготовилась принимать поздравления с днем рождения

Волочкова в мини-шортах приготовилась принимать поздравления с днем рождения

, 8:21 | Валентин Черников Фото 353

Балерина в позолоте и мехе поделилась предвкушением от наступающего праздника.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Поздравления с днем рождения принимает Анастасия Волочкова. 44-летняя балерина выложила в Instagram фото из холла подмосковного спа-комплекса. В кадре звезда стоит рядом с наряженной елкой в золотистом костюмчике, состоящем из мини-шорт и облегающего верха с глубоким декольте, а также полушубке из рыси.

Ультракороткий наряд и туфли на высокой платформе под цвет костюма подчеркивают длину ног именинницы.

«Вот уже очень предднерожденческое настроение!» — поделилась Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Праздничный настрой Анастасии помогли создать и фейерверки, которые она застала по пути в спа. И хотя жители окрестных домов праздновали Крещение, балерина с удовольствием приняла местное шоу в качестве сюрприза на именины. Подписчикам же артистка не дала возможности поздравить ее с очередной датой. Знаменитость закрыла комментарии к посту, как делает в последние дни, начиная с отдыха в Таиланде.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты заподозрили у Волочковой одно из самых коварных заболеваний.

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