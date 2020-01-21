  1. Пятый канал
  4. Стала известна причина пожара, унесшего жизни 11 человек в Томской области

Стала известна причина пожара, унесшего жизни 11 человек в Томской области

, 10:43 | Игорь Рязов Видео 119

Как проходила ликвидация огня, 5-tv.ru рассказал представитель МЧС региона.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: tvtomsk.ru ; 5-tv.ru

Причиной пожара в жилом деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района Томской области стал самодельный обогреватель. Как стало известно 5-tv.ru, произошло короткое замыкание.

Обогреватель представлял собой самодельный тен. Судя по всему, жильцы деревянного дома включали его зимой на ночь.

Как проходила ликвидация огня, 5-tv.ru рассказал представитель МЧС. По его словам, сообщение о возгорании в жилом доме поступило в 04:05 утра. На место были стянуты пять единиц техники и 16 человек личного состава.

«По прибытию к месту вызова здание было полностью охвачено огнем. Частично произошло обрушение кровли», — сообщил спасатель, добавив, что сейчас идет разбор завалов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар в Томской области произошел в одноэтажном деревянном здании. Оно принадлежало частному лицу и сдавалось им в аренду как общежитие. В доме жили работники деревоперерабатывающего предприятия, расположенного неподалеку. В результате возгорания погибли 11 человек.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.47
-0.06 68.21
-0.33
ТОП-4 пар по знаку зодиака, чьи отношения приведут к беде

Последние новости

11:26
Очевидцы сообщают о пожаре в детской поликлинике в Москве
11:25
Уровень воды в Неве поднялся почти на 1,5 метра из-за сильного ветра
11:14
ТОП-4 пар по знаку зодиака, чьи отношения приведут к беде
11:05
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
10:51
«Не было никакого дебоша»: адвокат опроверг задержание Гуфа в аэропорту Абу-Даби
10:43
Стала известна причина пожара, унесшего жизни 11 человек в Томской области

Сейчас читают

Гороскоп на 21 января: Убывающая Луна благоволит к новым любовным впечатлениям
Емельянов день: что ни в коем случае нельзя делать 21 января
Фото 16-летней Елены Ваенги привело в восторг поклонников

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]