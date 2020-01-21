Стала известна причина пожара, унесшего жизни 11 человек в Томской области

Причиной пожара в жилом деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района Томской области стал самодельный обогреватель. Как стало известно 5-tv.ru, произошло короткое замыкание.

Обогреватель представлял собой самодельный тен. Судя по всему, жильцы деревянного дома включали его зимой на ночь.

Как проходила ликвидация огня, 5-tv.ru рассказал представитель МЧС. По его словам, сообщение о возгорании в жилом доме поступило в 04:05 утра. На место были стянуты пять единиц техники и 16 человек личного состава.

«По прибытию к месту вызова здание было полностью охвачено огнем. Частично произошло обрушение кровли», — сообщил спасатель, добавив, что сейчас идет разбор завалов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар в Томской области произошел в одноэтажном деревянном здании. Оно принадлежало частному лицу и сдавалось им в аренду как общежитие. В доме жили работники деревоперерабатывающего предприятия, расположенного неподалеку. В результате возгорания погибли 11 человек.