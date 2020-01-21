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СК возбудил уголовное дело после пожара с 11 погибшими в Томской области

, 8:18 | Игорь Рязов Эксклюзивное интервью 16

Как стало известно 5-tv.ru, в сгоревшем здании жили работники местного деревоперерабатывающего предприятия — представители Китая, Узбекистана и Таджикистана.

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Фото, видео: МЧС РФ; 5-tv.ru

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 11 человек в результате пожара в жилом доме в Томской области. Об этом говорится на сайте Следственного комитета РФ.

Уголовное дело возбуждено в связи с причинением смерти по неосторожности двум и более лицам (часть третья статьи 109 УК РФ). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

По уже имеющимся данным, пожар произошел в ночь на 21 января 2020 года в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. Площадь возгорания в одноэтажном деревянном доме составила более 200 квадратных метров.

Спасатели МЧС обнаружили тела 11 человек, предположительно, не русской национальности. Гражданство погибших уточняется. Двое мужчин, находившихся в доме, смогли эвакуироваться.

Подробности о сгоревшем жилом доме в Томской области

Подробности о жилом доме, в котором произошел пожар, 5-tv.ru рассказала представитель администрации Асиновского района. По ее словам, здание принадлежало частнику, который сдавал его в качестве общежития.

«Один из частных предпринимателей здание купил, у него есть право собственности. Насколько известно, он это здание сдавал в аренду как общежитие. В деревянном исполнении здание где-то 60-х — 80-х годов постройки», — сказала представитель администрации.

По ее словам, сгоревший жилой дом располагался на территории деревоперерабатывающего предприятия. Проживали в нем работники этой компании. В их числе были граждане Китая, Узбекистана, Таджикистана и других стран. По сведениям миграционной службы, в доме были зарегистрированы 12 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сначала спасатели обнаружили на месте пожара в Томской области тела пяти человек. При разборе завалов число погибших удвоилось.

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