Пенсионерка сварилась в кипятке в ванне в Санкт-Петербурге

Пенсионерка сварилась в кипятке в собственной ванне в Санкт-Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла 31 декабря. 83-летняя женщина поступила в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе в шоковом состоянии с ожогами ног и нижней части туловища первой, второй и третьей степени. В течение 20 дней пострадавшая находилась в ожоговой реанимации, однако попытки медиков спасти ее оказались безуспешными, пенсионерка скончалась 20 января.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как постояльцы хостела в Перми практически заживо сварились в кипятке. Ночью в помещении прорвало трубу с горячей водой, которая хлынула на спящих людей. Пять человек погибли, еще трое находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело, расследовать которое из Москвы отправились криминалисты Центрального аппарата СКР.