Жуткие подробности трагедии в Перми: поток кипятка хлынул на спящих постояльцев хостела

Трагический инцидент в Перми обрастает новыми подробностями. В результате прорыва трубы с горячей водой в хостеле, расположенном в Индустриальном районе города, пострадали восемь человек, пятеро из которых — погибли. Как сообщает РЕН ТВ, все погибшие были постояльцами отеля. Так как авария произошла поздно ночью — люди спали. Потоки кипятка буквально заживо сварили клиентов частного хостела.

По информации ТАСС, трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести и тяжелом.

«Женщина в тяжелом состоянии [находится — Прим.ред.] в реанимации ожогового центра ГКБ имени Гринберга. Двое в среднем состоянии. Оказывается медпомощь, они под наблюдением врачей», — цитирует агентство представителя пресс-службы ожогового центра.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На место направлены криминалисты Центрального аппарата СКР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека заживо сварились в помещении хостела в столице Пермского края.