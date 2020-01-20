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Жуткие подробности трагедии в Перми: поток кипятка хлынул на спящих постояльцев хостела

, 8:47 | Марина Неруцких Видео 133

В результате утечки в системе теплоснабжения в Индустриальном районе города пострадали восемь человек, из них пятеро — погибли. Возбуждено уголовное дело.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; МЧС РФ

Трагический инцидент в Перми обрастает новыми подробностями. В результате прорыва трубы с горячей водой в хостеле, расположенном в Индустриальном районе города, пострадали восемь человек, пятеро из которых — погибли. Как сообщает РЕН ТВ, все погибшие были постояльцами отеля. Так как авария произошла поздно ночью — люди спали. Потоки кипятка буквально заживо сварили клиентов частного хостела.

По информации ТАСС, трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести и тяжелом.

«Женщина в тяжелом состоянии [находится — Прим.ред.] в реанимации ожогового центра ГКБ имени Гринберга. Двое в среднем состоянии. Оказывается медпомощь, они под наблюдением врачей», — цитирует агентство представителя пресс-службы ожогового центра.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На место направлены криминалисты Центрального аппарата СКР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека заживо сварились в помещении хостела в столице Пермского края.

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