«Холодно смотреть»: Толкалина отправилась на пляж в купальнике и пуховике

Любовь Толкалина удивила поклонников необычным пляжным снимком. Актриса отправилась на крымское побережье в купальном костюме и верхней одежде.

На фото, которое артистка опубликовала в Instagram, она позирует у самого моря в полосатом бикини. Поверх купальника на Толкалиной красуется распахнутый пуховик с золотистым отливом. Завершают образ золотые босоножки на высокой шпильке.

«Солнца в Крыму тоже нет. Будем зажигать свое», — подписала кадр Любовь.

Instagram @tolkalinaliuba

Поклонники звезды пришли в восторг от идеальной фигуры, которую актриса продемонстрировала таким креативным способом. В комментариях фолловеры завалили ее комплиментами.

«Прекрасная амазонка»

«Обворожительная! Неотразимая! Превосходная!» — восторгаются пользователи.

Некоторые юзеры обратили внимание на то, что и внешний вид, и жажда тепла актрисы не вполне соответствуют зимнему сезону.

«А может все-таки снега?»

«Холодно смотреть», — высказались подписчики.

Нашлись и те, кому вид Толкалиной на курорте в купальнике показался чересчур откровенным. Недовольные юзеры упрекнули ее за публикацию подобного снимка.

«Обнаженная и смешная картина, и если вы будете уважать себя, вы не будете публиковать такую ​​картину», — считают возмущенные пользователи.

Впрочем, на защиту Любови немедленно встали ее поклонники. Они отметили, что артистка целомудреннее многих — ведь в отличие от остальных она пришла на пляж, накинув поверх купальника пуховик.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Любовь Толкалина трогательно поздравила Егора Кончаловского с днем рождения.