«Холодно смотреть»: Толкалина отправилась на пляж в купальнике и пуховике

Любовь Толкалина удивила поклонников необычным пляжным снимком. Актриса отправилась на крымское побережье в купальном костюме и верхней одежде.
На фото, которое артистка опубликовала в Instagram, она позирует у самого моря в полосатом бикини. Поверх купальника на Толкалиной красуется распахнутый пуховик с золотистым отливом. Завершают образ золотые босоножки на высокой шпильке.
«Солнца в Крыму тоже нет. Будем зажигать свое», — подписала кадр Любовь.
Поклонники звезды пришли в восторг от идеальной фигуры, которую актриса продемонстрировала таким креативным способом. В комментариях фолловеры завалили ее комплиментами.
«Прекрасная амазонка»
«Обворожительная! Неотразимая! Превосходная!» — восторгаются пользователи.
Некоторые юзеры обратили внимание на то, что и внешний вид, и жажда тепла актрисы не вполне соответствуют зимнему сезону.
«А может все-таки снега?»
«Холодно смотреть», — высказались подписчики.
Нашлись и те, кому вид Толкалиной на курорте в купальнике показался чересчур откровенным. Недовольные юзеры упрекнули ее за публикацию подобного снимка.
«Обнаженная и смешная картина, и если вы будете уважать себя, вы не будете публиковать такую картину», — считают возмущенные пользователи.
Впрочем, на защиту Любови немедленно встали ее поклонники. Они отметили, что артистка целомудреннее многих — ведь в отличие от остальных она пришла на пляж, накинув поверх купальника пуховик.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Любовь Толкалина трогательно поздравила Егора Кончаловского с днем рождения.