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  4. Любовь Толкалина трогательно поздравила Егора Кончаловского с днем рождения

Любовь Толкалина трогательно поздравила Егора Кончаловского с днем рождения

, 18:52 | Алиса Старжевская Фото 91

В среду 15 января режиссер отмечает свое 54-летие.

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Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba? РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Гражданский брак Любови Толкалиной и Егора Кончаловского распался в 2017 году после 20 лет совместной жизни. Бывшие возлюбленные смогли сохранить уважение друг другу. В день рождения режиссера актриса трогательно поздравила экс-супруга с праздником — старшему сыну Андрея Кончаловского 15 января исполнилось 54 года.

Знаменитость подметила, что она бесконечно рада и благодарна судьбе за то, что та послала ей встречу с таким человеком. По словам артистки, она до сих пор с теплотой в душе вспоминает общие приключения, рождение общего ребенка и даже расставание.

Instagram @tolkalinaliuba

«Наш дорогой и единственный. <…> Пусть ты будешь счастлив и здоров. Наша сила и покой. Ты знаешь, я на связи с космосом 24/7 чтобы это было так. С днем рождения!», — написала Любовь.

Актриса попросила фанатов не стесняться и лично поздравлять кинодеятеля с праздником, так как он сам проверяет и читает свои социальные сети.

Поддержали талантливую артистку и коллеги по сцене — к поздравлениям присоединилась актриса Ольга Кабо и экс-супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана.

«С Днем рождения, Егор! Люба, благодарю за прекрасные, мудрые слова»;

«Егор, с днем рождения»;

Ранее 5-tv.ru писал, что Любовь Толкалина рассказала, чему научила ее дочь.

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