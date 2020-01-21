Гагарина в купальнике не смогла придумать название к фото, несмотря на наставления мужа

Полина Гагарина отдыхает на Мальдивах вместе со всей семьей, куда отправилась после череды новогодних корпоративов. Певица опубликовала на своей странице в Instagram фото в купальнике, где в перерыве между водными битвами потягивает коктейль.

«Муж сказал написать что-то умное к этим фотографиям… Ээээ… аааа… нуууу… в общем, здесь хорошо», — поделилась Гагарина с подписчиками.

Instagram @gagara1987

Фанаты отметили лучезарную улыбку Полины и подтянутую фигуру, фото которой регулярно появляются в аккаунте исполнительницы.

«Господи, как красиво!»

«Прям лучик света на пляже»;

«Вы как всегда в чудесной форме!» — ответили Гагариной поклонники.

Некоторые пользователи отреагировали на подпись к фотографии и прокомментировали текст в шутливой манере.

«Слово мужа, смотрю, для кого-то не закон?»

«Муж сделал главное — отличное фото. К таким видам и вашей улыбке никакие подписи не нужны!» — поддержали певицу фанаты.

Недавно 5-tv.ru сообщал, что Полина Гагарина разделила новое хобби с мужем Дмитрием Исхаковым и проявила интерес к фотографии, сделав портрет любимого.