«Съемка в съемке»: Рената Литвинова предстала в образе ангела-хранителя беременной женщины

Новый образ Ренаты Литвиновой, который актриса примерила для фотосессии, привлек внимание подписчиков в Instagram. В кадре Рената предстает то ли мудрой волшебницей, то ли ангелом-хранителем беременной женщины и позирует с камерой в руках.

Снимок вышел неоднозначным, и в комментариях поклонники начали гадать, какой смысл кроется в этом кадре. Однако большинство пользователей сошлись во мнении о том, что фото получилось очень художественным и чувственным.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

«Карточка — произведение!»

«Какая необычная съемка, заинтриговали!»

«Королевна, истинная королевна», — восхищаются поклонники режиссера.

Позднее Рената опубликовала еще один, уже одиночный кадр с загадочной фотосессии. Некоторые увидели на работах отсылки к шедеврам мирового искусства. Под снимком появилась благодарность модели, участвующей в съемке.

«Спасибо Вам, дорогая Рената, что помогли побороть свои страхи и запечатлели исторический для меня момент», — написала девушка.

Необычные, но утонченные образы известной актрисы вызывают обсуждение в сети не первый раз. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рената Литвинова примерила на себя наряд в стиле ретро.