Новый смертельный коронавирус вышел за границы Китая и распространяется по всему миру. Первые случаи заболевания подтверждены в Таиланде, Японии, Южной Корее. В Китае от пневмонии нового типа уже скончались шесть человек.

Всего за несколько дней подтвержденных случаев заражения стало как минимум в пять раз больше — сейчас это около 300 человек.

Несмотря на все усилия по сдерживанию инфекции, вирус стремительно распространяется по всему Китаю и уже добрался до многомиллионного Пекина. В столице выявлено два случая заражения. Еще 44 человека — под наблюдением в карантине.

При этом география мигрировавшего из Китая вируса расширяется с каждой минутой — Южная Корея, Япония, Тайланд и вот теперь еще и Тайвань. В Поднебесной особые меры предосторожности. Тотальный контроль на всех вокзалах, аэропортах и даже самолетах. Температуру измеряют каждому пассажиру, пациентов с признаками простуды снимают с рейсов и сразу же изолируют. По последней информации, сегодня в карантин поместили пассажира, прилетевшего из Китая в австралийский Брисбен.

Природа вируса не определена до сих пор. Лекарства пока тоже нет. Грозит ли человечеству пандемия, разбиралась Ксения Некрасова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса.