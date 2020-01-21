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  4. Жертвами нового вируса в Китае стали шесть человек, случаев заражения — около 300

Жертвами нового вируса в Китае стали шесть человек, случаев заражения — около 300

, 20:36 Эфирная новость 14

Природа вируса не определена до сих пор, лекарства пока тоже нет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ouyang Zubing/CQSB

Новый смертельный коронавирус вышел за границы Китая и распространяется по всему миру. Первые случаи заболевания подтверждены в Таиланде, Японии, Южной Корее. В Китае от пневмонии нового типа уже скончались шесть человек.

Всего за несколько дней подтвержденных случаев заражения стало как минимум в пять раз больше — сейчас это около 300 человек.

Несмотря на все усилия по сдерживанию инфекции, вирус стремительно распространяется по всему Китаю и уже добрался до многомиллионного Пекина. В столице выявлено два случая заражения. Еще 44 человека — под наблюдением в карантине.

При этом география мигрировавшего из Китая вируса расширяется с каждой минутой — Южная Корея, Япония, Тайланд и вот теперь еще и Тайвань. В Поднебесной особые меры предосторожности. Тотальный контроль на всех вокзалах, аэропортах и даже самолетах. Температуру измеряют каждому пассажиру, пациентов с признаками простуды снимают с рейсов и сразу же изолируют. По последней информации, сегодня в карантин поместили пассажира, прилетевшего из Китая в австралийский Брисбен.

Природа вируса не определена до сих пор. Лекарства пока тоже нет. Грозит ли человечеству пандемия, разбиралась Ксения Некрасова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса.

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