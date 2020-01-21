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  4. У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона

У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона

, 20:28 | Анастасия Игонина 13

Пугающий диагноз рок-музыканту поставили после неудачного падения во время недавнего шоу.

Фото: www.globallookpress.com / NILSSON RICKARD

Поклонники Оззи Осборна не на шутку встревожены — у 71-летнего рокера обнаружено серьезное заболевание. Как сообщил артист в эфире американского ток-шоу, у него была диагностирована болезнь Паркинсона.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на программу Good Morning America, экс-солист Black Sabbath неудачно упал во время последнего выступления перед Рождеством, после чего попал в больницу.

«Это было ужасно сложно для нас. Мне провели операцию на шее, которая скрутила мне все нервы», — поделился Осборн с ведущими.

Супруга рокера, которая также присутствовала в студии, отметила: так проявляется одна из форм болезни Паркинсона. Она подчеркнула, что в США они практически дошли да той стадии, когда им больше не к кому обратиться. По словам Шерон Осборн, у американских медиков они получили все ответы, какие только были возможны. В апреле семья Оззи намерена отправиться на консультацию к профессору из Швейцарии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американские ученые обнаружили в ДНК Оззи Осборна генетическую мутацию.

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