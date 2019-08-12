Американские ученые обнаружили в ДНК Оззи Осборна генетическую мутацию

В США ученые заявили о том, что в ДНК рок-музыканта Оззи Осборна обнаружена редкая генетическая мутация. Именно она позволила звезде дожить до 70 лет, несмотря на длительное злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами. Об этом сообщает ТАСС.

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Билли Салливан — специалист медицинской школы при Университете Индианы — утверждает, что мутация в ДНК Оззи Осборна способна повышать иммунитет человеческого организма и снижать его чувствительность к веществам, оказывающим действие на центральную нервную систему.

В Штатах готовят к изданию книгу о том, как мутации в ДНК влияют на здоровье и жизнь людей. Пример Оззи Осборна также будет рассмотрен в научном труде.

Оззи Осборн начал злоупотреблять алкоголем примерно с 18 лет. К сорока годам рок-музыкант стал хроническим алкоголиком, выпивавшим в день до четырех бутылок крепких спиртных напитков — водки или коньяка. Исполнитель много раз пытался избавиться от зависимости, обращаясь в специальные клиники. Однако во время лечения от алкоголизма звезда также пристрастился к лекарствам на основе опиоидов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ДНК Кати Лель подошло инопланетянам.