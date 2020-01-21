Игорь Николаев показал, как отметил свое 60-летие. Праздник в честь юбилея прошел 17 января — часть фотографий с мероприятия появилась на странице музыканта в Instagram.

Instagram @igor_nikolaev_music

Судя по снимкам, торжество проходило с размахом. На праздничном вечере побывали многие звезды российского шоу-бизнеса. Так, на опубликованных кадрах вместе с Николаевым позируют Стас и Инна Михайловы, Валентин и Марина Юдашкины, Иосиф Пригожин, Алла Пугачева, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Юрий Николаев и другие.

Артист пообещал, что позднее опубликует еще несколько снимков, и отметил: мероприятия продолжаются до сих пор, но уже в другом городе. Гости вечеринки в комментариях подчеркнули, что праздник действительно удался на славу.

«Жги, Игорь! У тебя круто получается!» — написала Антиа Цой.

«Спасибо за замечательный праздник, который ты нам всем подарил!» — высказался Игорь Гуляев.

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