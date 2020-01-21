  1. Пятый канал
  4. «Жги, Игорь!» — Николаев показал, как отпраздновал юбилей

«Жги, Игорь!» — Николаев показал, как отпраздновал юбилей

, 22:17 | Анастасия Игонина Фото 910

Именитому артисту 17 января исполнилось 60 лет.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @igor_nikolaev_music

Игорь Николаев показал, как отметил свое 60-летие. Праздник в честь юбилея прошел 17 января — часть фотографий с мероприятия появилась на странице музыканта в Instagram.

Instagram @igor_nikolaev_music

Судя по снимкам, торжество проходило с размахом. На праздничном вечере побывали многие звезды российского шоу-бизнеса. Так, на опубликованных кадрах вместе с Николаевым позируют Стас и Инна Михайловы, Валентин и Марина Юдашкины, Иосиф Пригожин, Алла Пугачева, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Юрий Николаев и другие.

Артист пообещал, что позднее опубликует еще несколько снимков, и отметил: мероприятия продолжаются до сих пор, но уже в другом городе. Гости вечеринки в комментариях подчеркнули, что праздник действительно удался на славу.

«Жги, Игорь! У тебя круто получается!» — написала Антиа Цой.

«Спасибо за замечательный праздник, который ты нам всем подарил!» — высказался Игорь Гуляев.

Ранее 5-tv.ru писал о праздновании дня рождения Игнеборги Дапкунайте — актриса исполнила песню, стоя на столе.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
61.86
0.39 68.62
0.41
ТОП-3 пар по знакам зодиака, которым лучше не становиться родителями

Последние новости

23:25
Политолог проанализировал изменения в составе правительства РФ
23:11
«Есть, что вспомнить»: Лариса Гузеева поделилась архивным фото
23:07
Тяжелоатлет Юрий Власов госпитализирован в Москве
22:59
Владиславу Третьяку понадобилась помощь медиков
22:49
Семак высказался о переходе Кокорина в ФК «Сочи»
22:39
Названы пять распространенных причин возникновения рака

Сейчас читают

Елизавета II отобрала у Меган Маркл все королевские украшения
Фото 16-летней Елены Ваенги привело в восторг поклонников
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]